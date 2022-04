Implantée depuis 1997 à Balma, la Grainerie compte parmi les structures les plus importantes en France dans le champ des arts du cirque et de l’itinérance – un champ particulièrement fertile en Occitanie.

Déployant une ample programmation à l’année, elle propose depuis 2018 un rendez-vous printanier baptisé Créatrices et dédié aux femmes (metteuses en scène, artistes, porteuses de projets…) qui œuvrent dans l’univers du cirque. De l’édition 2022 se détachent tout d’abord deux nouvelles créations : LP (Long Play) de la Compagnie olga_cirqanalogique, spectacle dans lequel des corps dissidents se meuvent et s’affirment avec une grande force expressive, et Marie Blues de la Compagnie Body ! don’t cry, dernier volet d’une trilogie sur la féminité, en forme d’opéra drolatique traversé de multiples turbulences.

De son côté, le Cirque du Docteur Paradi célèbre l’émancipation féminine via les témoignages fictifs de trois ouvrières d’une usine de lingerie avec Les petits bonnets, spectacle sous chapiteau mêlant musique live, acrobatie, danse et jeu. Quant au Cirque des petites natures, il donne vie à Dori, femme détonante dont le parcours de vie accidenté est représenté avec autant d’agilité que de sensibilité.

Jérôme Provençal