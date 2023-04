Rendez-vous phare du printemps de la Grainerie, dédié au cirque d’autrices, le temps fort Créatrices ! met à l’affiche une douzaine d’expériences artistiques cette année.

Citons Ex-ovo, nouvelle création de la compagnie Le Grand Raymond qui répercute avec éclat(s) l’impact de la maternité sur la vie des circassiennes, Je suis nombreuxses, spectacle très acrobatique de la compagnie Salvaje visant à renverser les injonctions sociales liées aux genres, ou encore Consagrada, virevoltant spectacle à multiples strates mis en scène par Flor Micha et interprété par Gabriela Parigi, comédienne-gymnaste argentine de haut vol. De son côté, le collectif de circassiennes Les Tenaces organise un apéro-tarot à la santé du féminisme. Quant au collectif Pfff, installé à la Grainerie durant tout l’événement, il invoque également le féminisme via une exposition interactive, deux soirées de performances, des tables rondes, des ateliers et une fête de clôture pétaradante – avec karaoké, loto, DJ-sets, surprises, rires et paillettes ! JP

Photo : Francis Rodor