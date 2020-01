Découverte au début des années 2000 avec la (superbe) pièce Showroom Dummies, Gisèle Vienne apparaît aujourd’hui comme l’une des figures les plus saillantes de la danse contemporaine en France.

Egalement active dans le champ des arts plastiques (une exposition lui avait été consacrée au Musée des Abattoirs en 2018), elle développe un univers chorégraphique à la fois sophistiqué et tourmenté, explorant les zones les plus sombres de l’âme humaine. Pièce pour quinze (jeunes) danseurs, Crowd transpose sur scène cette forme moderne de bacchanale musicale qu’est la rave party.

Sur un plateau recouvert de terre et jonché de détritus divers, les corps se déhanchent, se frôlent, se croisent, s’empoignent ou se repoussent. Oscillant entre présence et absence, rêve et réalité, ils s’abandonnent à la puissance libératrice des pulsations électroniques jusqu’à l’épuisement. Savamment orchestrés par Gisèle Vienne, leurs mouvements, ralentis ou saccadés, se déploient en une longue transe fantomatique aussi fascinante que troublante.

Jérôme Provençal

29 janvier, Estive, Fois,

30 et 31 janvier, ThéâtredelaCité, Toulouse, festival Ici&là.

Photo : Estelle Hanania