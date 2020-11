Sur Internet, la culture s’organise, comme toujours. Festivals, musiciens, artistes réagissent pour proposer des contenus de qualité. La preuve par neuf :

1 / Le concert de Noël du Choeur du Capitole

En attendant de pouvoir accueillir de nouveau son public, le Théâtre du Capitole programme un Concert de Noël avec le Chœur du Capitole, en direct sur les réseaux sociaux, le dimanche 6 décembre à 18h. Ce concert, accessible gratuitement à tous, en direct le 6 décembre et en streaming jusqu’au 18 janvier, remplacera les deux concerts prévus initialement au Théâtre du Capitole, les samedi 5 décembre à 20h et dimanche 6 décembre à 16h.

2 / Offrez des spectacles

Pour ne pas vous tromper sur le spectacle à mettre au pied du sapin (la période n’est pas vraiment propice à la planification...), vous pouvez opter pour les chèques cadeaux Box Office :

Simple, rapide, et utilisable jusqu’à un an après sa date d’achat, il vous permet de choisir parmi plus de 60 000 événements partout en France.

www.box.fr ou au 0534311000

3 / L’exposition « Vaisseau Terre »

Profitez du confinement pour vous glisser dans la peau d’un astronaute ! Le Département de l’Hérault adapte son offre culturelle et propose de découvrir depuis chez vous l’exposition évènement « Vaisseau Terre », produite par la Cité de l’Espace et installée au domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez jusqu’au 24 janvier 2021. Au programme, vidéos, quizz, ateliers, conférences, pour toute la famille.

www.herault.fr

4 / Le portail numérique de la Médiathèque départementale

Il offre 81 000 livres, 5 000 ressources musicales, 10 500 vidéos, 775 titres de presse, plus de 4 000 parcours de formations ainsi que des cours de langues, informatique, musique, yoga, arts plastiques...

L’ensemble est en accès gratuit, sauf les ressources cinéma, avec 2 films par mois pour les usagers des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale. À l’occasion de cette nouvelle période de confinement, 2 films au choix seront offerts pour toute nouvelle inscription.

https://media31.mediatheques.fr/

5 / Cosi fan tutte

La captation de Così fan tutte de Mozart (version pour piano et piano-forte), réalisée au Théâtre du Capitole le 9 octobre dernier, sera disponible sur le site Internet du Théâtre du Capitole, à partir du lundi 23 novembre et jusqu’au 5 janvier. Le 9 octobre en effet, à quelques heures de la représentation de Così fan tutte, la direction du Théâtre du Capitole apprenait que l’Orchestre national du Capitole ne pourrait pas jouer le soir même, en raison de plusieurs cas contact identifiés au sein de l’orchestre. Afin de ne pas annuler le spectacle, la cheffe d’orchestre Speranza Scappucci propose alors que Robert Gonnella, directeur des études musicales au Théâtre du Capitole, joue la partie de l’orchestre au piano et elle-même les récitatifs au piano-forte. Défi relevé !

www.theatreducapitole.fr

6/ Le Mois du doc, du 1er au 30 novembre

Si toutes les projections publiques du Mois du doc sont annulées en France, la manifestation propose une édition en ligne : sélections de films, rencontres avec des cinéastes par visioconférence, diffusion en ligne.

https://moisdudoc.com

7 / La Pause Musicale

La Pause Musicale vous propose d’écouter à partir du jeudi 12 novembre à 12h30, certains de ces concerts prévus en direct ou léger différé sur Radio Cave Po’.

http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/

8 / L’Orchestre national du Capitole

Les musiciens de l’Orchestre continueront de jouer à la Halle aux grains pour proposer des concerts sur les réseaux sociaux. Le concert Happy Hour du 31 octobre, dirigé par Keram Hasan et avec le guitariste toulousain Thibaut Garcia, a d’ores et déjà été diffusé en live à 18h sur la page Facebook de l’Orchestre.

Samedi 28 novembre : Gábor Káli direction István Várdai violoncelle

9 / Les plateaux concerts de l’isdaT

Jeudi 19 novembre à 19h : live YouTube. En solo ou en formation, les étudiant·es musicien·nes de l’isdaT vous présentent des œuvres variées du répertoire classique à contemporain.Les concerts ont lieu sur le plateau-média de l’isdaT, nouveau lieu au sein du bâtiment historique, conçu comme un plateau télé et offrant une diffusion en streaming visible en live et en replay sur la chaîne YouTube.

Photo : Choeur du Capitole, David Herrero.