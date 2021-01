Le programme Dans les pas de Noureev, conçu par Kader Belarbi, reste accessible gratuitement un mois de plus, jusqu’au 13 février, sur le site du Théâtre du Capitole, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Un remarquable exercice de style académique, une combinaison de maîtrise technique et de perfection du mouvement, une démonstration virtuose des danseurs du Ballet du Capitole qui rendent ainsi hommage au talent de Rudolf Noureev, l’un des plus formidables danseurs du XXe siècle.

Photo : David Herrero