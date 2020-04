La Fondation espace écureuil opte pour un confinement dans les règles de l’art et ouvre grand les portes de son site web pour proposer au visiteur quelques festins culturels.

> « Ma Cantine Préférée » : Une œuvre de l’exposition qui était en cours à la Fondation au moment du confinement, « Nous ne savions pas ce que vos yeux regardaient », vous a particulièrement marqué ? Sous forme d’un petit texte ou d’une courte vidéo, mêlez vos souvenirs à ceux de l’équipe, pour composer une visite collective, subjective et rêvée de l’exposition.

> « Table d’Hôtes » : ici, on partage des références culturelles. Chacun.e est invité.e à parler d’un film, d’un livre, d’une œuvre plastique, d’un morceau de musique, d’un documentaire...

> Le « Menu Enfant » propose un jeu de piste sur les traces des œuvres de l’exposition et un atelier sur le paysage que l’on peut apercevoir de sa fenêtre.

A vos croquis et carnets !

Envoi des contributions sur : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr

> De leur côté, la Fondation et ses invités plasticiens, écrivains ou comédiens cuisinent d’autres nourritures inédites, à découvrir dans « Bruits de fourchette » et « Nous on lit en mangeant ».

> « Cadavres Exquis » : une exposition se construit sous vos yeux selon un principe simple ; Un premier artiste propose une phrase à un autre artiste, qui lui répond par un texte ou une image. Cette œuvre est proposée à un troisième plasticien, qui lui répond par une nouvelle contribution.

C’est l’artiste Patricia Combacal qui a ouvert le cadavre exquis du confinement, avec cette question : « Qu’est-ce qui vous manque le plus ? ».