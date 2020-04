Après vous avoir laissé entrevoir la possibilité de vous transformer en astronaute, la Cité de l’espace invite les enfants à réaliser, chez eux bien entendu, des expériences ludiques et pédagogiques sur la thématique de l’exploration martienne.

> Le défi Perseverance : Dès le jeudi 2 avril 2020, tous les enfants et particulièrement les élèves de cycle 2 (CP/CE1/CE2) sont invités à télécharger, depuis le site Internet de la Cité de l’espace, de nombreuses ressources pédagogiques sur la thématique de la future mission spatiale MARS 2020. On pourra par exemple tenter de piloter le robot Perseverance sur la planète rouge. Grâce à des activités « déconnectées », c’est-à-dire sans recours à un ordinateur et réalisables avec des objets du quotidien, les plus jeunes s’initient à la programmation et à la robotique, guidés par les explications de la Cité de l’espace. Les familles pourront envoyer par mail leurs productions à la Cité de l’espace qui se chargera de les partager sur son site Internet www.cite-espace.com.

> Le défi Robots martiens : En partenariat avec l’Éducation Nationale, la Cité de l’espace dispose d’une offre entièrement conçue pour les publics scolaires, de la maternelle à la terminale dont profitent chaque année 50.000 élèves. Engagée dans la promotion de la culture spatiale et astronomique pour tous, la Cité de l’espace rend ces activités accessibles à tous les curieux, enfants, parents, enseignants, qui voudront s’essayer aux missions martiennes.

Bonnes missions !