Il y a, chez lui, la promesse de beaux lendemains, et bien plus, l’heureuse surprise d’un aujourd’hui lumineux. Jeune, très jeune (il est né à Avignon en 1986), Baptiste Amann porte en lui une part de l’avenir du théâtre contemporain français et ancre déjà son travail au premier plan de la création actuelle. Présentée pour la première fois en intégralité cet été lors du festival d’Avignon, la trilogie Des Territoires entamée en 2013, propose pendant près de sept heures une fresque vibrante, une tragédie familiale qui laisse l’histoire, la Grande Histoire, faire irruption dans le quotidien endeuillé d’un pavillon de banlieue. L’intrigue serait presque banale (une fratrie prépare les funérailles de ses parents) si le discours n’était pas si politique, social, fouillant le malaise de la France périurbaine, si le propos, au fond, n’était pas si ambitieux. Alors que se posent les inévitables questions d’héritage, du deuil, des liens, d’autres réalités viennent se mêler au récit. Le monde extérieur, le quartier, l’Histoire de France se télescopent, tissant une matière faite de petits riens et de grands évènements. Explorant leur territoire intime, la maison familiale, frères et soeur explorent la mémoire d’un territoire plus vaste, celui d’une nation. Ce n’est pas rien, le théâtre de Baptiste Amann. Virginie Peytavi

Photo : Pierre Planchenault