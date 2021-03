L’Espace Saint-Ravy (pour l’heure fermé aux visites bien entendu) accueille les œuvres d’ Arnaud Catayée, lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes décernée par la Ville de Montpellier et bénéficiaire du CAP Jeune du Département de l’Hérault. Diplômé de l’Université Paul Valéry de Montpellier en Esthétique de l’Art et en Communication, Arnaud Catayée (plus connu sous le nom de Puzzle Persos) développe un travail plastique pour le moins pluridisciplinaire. Son projet « Ensemble 2306 » plonge l’Espace Saint Ravy dans un Montpellier futuriste et sous les eaux, la faute à un réchauffement climatique pas vraiment maîtrisé, peuplé de rats et de moustiques géants. Un univers à découvrir grâce à une immersion 3D parfaitement maîtrisée, elle.

Lien vers la visite 3D : https://mpembed.com/show/?m=rGgMadTp9xu&mpu=433