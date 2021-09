La manifestation, portée par l’Usine, centre national des arts de la rue et de l’espace public, est née d’un implacable constat : l’accès à l’espace public ne cesse de se restreindre. Et d’une question : l’acte de création dans cet espace fermé, interdit, contrôlé, minuté, a-t-il pu conserver sa liberté, sa spontanéité ? Pour le savoir, rien de tel que l’expérimentation. Et voici donc l’Usine, accompagnée par Arto et le festival de rue de Ramonville, entourée de la Cinémathèque, du Théâtre du Grand Rond, de communes de Toulouse Métropole, à la tête d’une nouvelle manifestation, appelée Exit, qui invite dès la rentrée à célébrer les arts vivants au coeur des villes, à défendre mine de rien, un libre accès aux espaces publics et à créer des espaces communs, des espaces de partage, de vie, de souvenirs. Exit mettra en lumière la création régionale et la richesse artistique qui émerge de ce territoire de diffusion. Quatorze spectacles d’art de la rue, plus d’une vingtaine de représentations dans une dizaine de lieux, la compagnie Merversible, le collectif Balleperdue, le Bestiaire à pampilles, 1Watt, le G.Bistaki, le gdRA, les Chiennes nationales, les Arts oseurs : il y aura du beau monde, de bonnes idées, de beaux moments. Un élan. VP

Photo : Harald Fossen.