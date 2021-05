Devant l’incertitude persistante quant à la réouverture des salles de spectacle, le Théâtre Garonne a choisi de présenter son festival printanier In Extremis dans une configuration inédite, parfaitement adaptée à la (très contrariante) situation actuelle. Placée sous le signe de l’hospitalité, cette édition spéciale invite à accueillir l’autre en soi par le biais de propositions artistiques insolites, toutes conçues pour la circonstance. Citons Movidas raras/Drôles de trucs, une série théâtrale de Rodrigo Garcia en sept courts épisodes diffusés sur Viméo, The Jewish Hour, création radiophonique du metteur en scène israélien Yuval Rozman inspirée de son spectacle éponyme, La Dent douce, expérience sonore du compositeur français Arnaud Romet à vivre dans un cabinet dentaire ( !) ou encore Public Actions : Private Spaces, une performance participative qui met en relation pendant 30 minutes – via internet – l’artiste australien Luke George avec une seule personne pour mener l’exploration spontanée d’un espace commun. JP

Photo : La compagnie Boucherie Théâtre / Rodrigo García