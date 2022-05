Aux saisons théâtrales qui se pensent un an à l’avance, le Garonne oppose depuis 2014 un festival de printemps bouclé en quelques semaines : In Extremis. Idée maîtresse du programmateur Stéphane Boitel : s’exposer à l’inattendu. Depuis le Covid, c’est réussi : annulation en 2020, édition 2021 tronquée. Voilà qui donne au festival 2022, enfin proposé in extenso, un attrait particulier. Le fil conducteur, Hospitalités 2, prolonge celui de l’an passé : l’art comme forme d’hospitalité. Le programme, il est vrai, est accueillant, éloigné des formes usuelles et farouchement connecté au réel : la bibliothèque sonore de rêves du duo Krsitoff K. Roll, l’installation participative Teach Me (To Be) French du dramaturge israélien Itzik Giuli, l’encyclopédie de gestes dansée de Lenio Kaklea (prix de la danse de la fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan), ou les confidences de gardiens de musées recueillies par Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, dont cet aphorisme d’un agent du Centre Pompidou : « Les gens ne nous demandent pas grand-chose. Matisse, Chagall et les toilettes. » SV