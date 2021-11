On cerne le point de départ, le prétexte de cette nouvelle création signée Galin Stoev, qui prend à bras le corps Tchekhov, son Ivanov et sa dépression pour les projeter jusqu’en 2021 et les observer à la lumière des derniers bouleversements, mondialisés comme il se doit.

On pressent l’irruption dans ce texte réécrit par Fredrik Brattberg de notre quotidien impacté depuis quelques mois par une menace invisible qui a comme arrêté le monde dans son élan. Appuyé sur le bouton Off. « Je ressentais déjà depuis un moment, cet air de catastrophe qui planait sur nos sociétés, accompagné de toutes sortes de crises et de scénarios de fin du monde. On baignait là-dedans avec un sentiment d’impuissance et cela a commencé à résonner pour moi avec la paralysie qu’endure ce personnage tchekhovien et surtout avec ce silence ancré au plus profond de lui », écrit Galin Stoev dans le carnet de bord de sa création.

On attend avec impatience de découvrir la façon dont le metteur en scène, qui a conçu la pièce comme un laboratoire d’expérimentation, choisit de faire vivre les avatars de ses acteurs, créés pour l’occasion par l’entremise d’un logiciel de jeu vidéo. VP

Photo : Maud Wallet