Festival organisé par le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui s’attache à refléter le jazz dans toute sa diversité, Jazz sur son 31 dédie une partie importante de sa 35e édition à la soul music. Héraut majeur de la scène slam nord-américaine, Anthony Joseph – dont l’excellent nouvel album est sorti au printemps – vient présenter une captivante forme de soul urbaine, résolument contemporaine. Dans cette sélection gorgée d’âme apparaissent aussi Hannah Williams & The Affirmations, Julien Lourau (fort de son récent et bien nommé album The Power of soul), J.P. Bimeni & The Black Belts ou encore The Excitements. Une projection du documentaire Soul Power, qui retrace un festival soul ayant eu lieu à Kinshasa en 1974 (avant le mythique match de boxe entre Mohammed Ali et George Foreman), est également proposée. Hors soul music, le programme comporte plusieurs autres temps forts, notamment The Kenny Garret Quintet, le Belmondo Quintet, Dhafer Youssef, Melissa Aldana et Neue Grafik Ensemble. JP

Photo : Anto.