La Fondation Espace Ecureuil rouvre ses portes à partir du 15 décembre avec l’exposition "Je suis le chien", de Patricia Combacal, prolongée jusqu’au 6 mars. Il y a des images encadrées, des dessins sur les murs, des objets, des mots en néon, des sons et des voix… L’exposition de la fondation Ecureuil est comme le prolongement en 3 dimensions du « journal intime » que Patricia Combacal tient publiquement sur son site internet. Intime / partagé : l’équilibre est délicat mais possible. Mieux, il est ici maîtrisé. Bribes d’images, fragments d’écrits ouvrent le regard et font écho à nos états d’âme.

Photo : Patricia Combacal