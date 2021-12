Doté d’une solide formation académique, sollicité pour de grands décors publics, Jean-Francis Auburtin (1866 – 1930) s’est forgé en marge de sa peinture officielle, un style plus libre où son sujet préféré, la Nature, est soumis à de multiples variations de motifs et d’expérimentations stylistiques. Au musée de Lodève, le parcours riche d’une centaine de peintures explore ses diverses sources d’inspiration - Méditerranée, Bretagne, Normandie, Pyrénées... - et suit l’évolution d’un style où les paysages vaporeux habités de nymphes hérités du Symbolisme laissent progressivement place à une vision plus synthétique du sujet. Grand collectionneur d’estampes japonaises, il en adopte les principes, opère des changements de points de vue, allonge les formats, réduit la palette chromatique et simplifie le trait. D’un bout à l’autre du parcours, l’exposition livre la vision d’une nature idéale, intacte, sublimée par un remarquable talent de coloriste, qui reste sans doute la véritable signature des paysages d’Auburtin. Maëva Robert

Le Matin (Calanque de Porqueroles),1894 Huile sur toile, 13x162cm, Collectionparticulière © Gérard Dufrene