Avec 700 artistes participants et une journée de plus au calendrier, les Journées des Ateliers d’Artistes se déploient cette année sur un week-end entier, les 14 et 15 octobre.

Un temps supplémentaire offert au public pour approcher différemment la création contemporaine et aller à la rencontre des artistes à l’endroit-même où l’œuvre se crée : chez eux, dans leur atelier, et de plus en plus dans des espaces de travail partagés.

En effet, les artistes sont aujourd’hui nombreux à faire le choix de rejoindre un atelier collectif pour répondre aux exigences de leur pratique. Plus spacieux, plus visibles, ils leur permettent de mutualiser l’outillage, réduire les coûts de production, partager l’expérience et les réseaux, rompre l’isolement. Chaque atelier obéit à ses propres règles de fonctionnement et à son propre modèle économique. Grâce au développement d’activités annexes, stages, ateliers, micro-évènements, accueil de publics ou d’artistes en résidence… ils font partie intégrante de l’écosystème culturel, tissent des liens avec les habitants, impulsent une nouvelle dynamique, participent à la mutation des quartiers et des bourgs-centres.

Poussez les portes de ces lieux où les notions de partage, d’échange, d’ouverture reposent sur une réalité concrète. Ateliers collectifs ou ateliers individuels, place à la création contemporaine !

Retrouvez la liste des artistes participants, découvrez leur travail et localisez leurs ateliers sur www.laregion.fr/jaa

Photo : Didier Almon. La Manufacture, Montolieu.