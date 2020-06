Le Muséum de Toulouse vient de lancer un espace en ligne dédié à ses riches collections, quelques années après l’installation des premières collections par Philippe Picot de Lapeyrouse - le 2 mai 1796 - dans ce qui deviendra le Muséum que l’on connaît.

Ce nouvel espace dévoile de véritables trésors issus des réserves et éclaire cet important patrimoine par le récit, la mise en lumière de l’histoire des objets et des personnalités qui y sont liés.

On s’y intéresse de près à la vie du photographe Eugène Trutat, premier conservateur du Muséum, comme à tous ceux qui ont contribué à l’histoire de l’établissement (savants, fondateurs, personnalités locales….), mais également à la vie des collections, discipline par discipline, aux travaux de recherche et aux nouvelles acquisitions.