En seulement deux éditions, le pianiste David Fray a fait de son festival l’un des grands événements du début de l’été.

Il faut dire qu’il s’en donne les moyens, invitant à chaque fois le gratin de la musique classique et même du show-biz. La troisième édition ne déroge pas à cette habitude et fait défiler des noms qui claquent, de ceux qui parlent même aux néophytes. Ainsi se côtoient pêlemêle Gérard Depardieu, le Quatuor Modigliani, le directeur artistique du festival de Salzbourg Markus Hinterhaüser, le baryton allemand Matthias Goerne, le violoniste Renaud Capuçon et l’ensemble baroque Les Arts florissants.

Le tout parrainé par l’entrepreneur Olivier Goy (au cœur du documentaire Invincible Été de Stéphanie Pillonca), dont le combat contre la maladie de Charcot résonne avec les valeurs de ce festival qui se veut « hors-normes, humaniste et solidaire », et surtout ouvert au maximum aux personnes en situation de handicap.

SJ

Du 28 juin au 11 juillet, Hautes-Pyrénées.

Photo : James Bart