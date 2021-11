Chef d’œuvre absolu du début de la Renaissance par sa qualité d’exécution et par la fascination qu’exerce sa troublante symbolique, la célèbre tapisserie du musée de Cluny se pare cet automne d’un autre mystère. Pourquoi Toulouse, pourquoi les Abattoirs, pourquoi ici et maintenant ?

Si celle qui en 140 ans n’a quitté qu’à trois reprises les cimaises du musée de Cluny (et encore, ça n’était pas pour des musées français) se retrouve aujourd’hui à Toulouse, c’est à la faveur d’un alignement inespéré des planètes. Fermé pour cause de rénovation, le musée de Cluny consent ce geste fort à Toulouse qui avait déjà abrité les 6 panneaux pendant la première Guerre Mondiale, et aussi parce que Toulouse et le musée de Cluny seront à nouveau partenaires à l’occasion d’une exposition en 2022 dédié à l’art à Toulouse au XIVème siècle.

L’ensemble tissé arrive aux Abattoirs à point nommé pour clôturer son cycle dédié à l’art tissu. Entre la pièce maîtresse du musée de Cluny et l’œuvre star des Abattoirs - le rideau de scène de Picasso – le dialogue s’impose, alimenté par des œuvres d’artistes contemporains, plaçant ainsi la célèbre tenture en œuvre fondatrice quant à la représentation de la femme et de la nature dans l’art jusqu’à aujourd’hui.

Légende :

L’Odorat, tenture de la Dame à la licorne, vers 1500

Crédit : RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national du Moyen ge) / Michel Urtado