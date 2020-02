On connaît le roman d’Alexandre Dumas Fils publié en 1848, ses multiples adaptations théâtrales, cinématographiques ou télévisuelles, La Traviata de Verdi en version opératique, si on cherche on trouvera une version manga c’est sûr. Bref le personnage et l’histoire de cet amour rédempteur mais impossible sont entrés dans le patrimoine littéraire et érotique occidental. Une mythologie toujours contemporaine de la maladie, de la mort et du désir dont s’empare aujourd’hui le metteur en scène Arthur Nauzyciel pour l’infléchir vers une tragédie de l’identification d’une femme. Marie-Sophie Ferdane, sublime actrice, est Marguerite Gautier, enfiévrée et troublante, en quête de sa vérité. AL

Photo : Philippe Chancel.