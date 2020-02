Tout les oppose, mais pourquoi s’aimantent-t-ils ainsi ? Alceste est radical, sans complaisance ni compromis, la diplomatie lui fait horreur. Célimène, coquette et frivole, tient un salon où la futilité règne en matière principale.

Molière connaît les complexités de l’âme humaine et sait que, parfois, les contraires s’attirent irrésistiblement. Il sait aussi faire rire aux larmes tout en frôlant la tragédie, et la personnalité d’Alceste est l’expression de ce déroutant alliage. Malheureux et objet du rire des autres. A la fois l’Honnête homme parfait et un personnage grotesque par son intransigeance excessive.

Lambert Wilson, magnifique Alceste, fait briller la mise en scène de Peter Stein et porte au sommet le texte de Molière.

AL

Photo : Svend Andersen.