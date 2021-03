1/ Innovation

Le Printemps veut continuer à se marrer et pour ça, il a bien compris que l’année n’était pas franchement à l’improvisation. Du coup, le festival choisit d’office le parti de l’innovation en diffusant en ligne et en direct les évènements qui font tout son sel.

2/ Tradition

On ne touche pas aux incontournables : le gala d’ouverture est maintenu (diffusion en streaming et en live) le 5 mars pour découvrir six jeunes talents qui ont bien du mérite à vouloir encore rigoler. Le tout aux côtés de leur marraine, Nadia Roz. La nuit du printemps quant à elle, part en live, Elodie Poux aux manettes : le temps fort le plus attendu du festival, ce sera le 13 mars pour 2h30 de rire en direct (et en streaming également) au tarif de 5 euros. Au programme : Blønd, Blönd and Blónd, Doully, Élisabeth Buffet, Guillermo Guiz, Inno JP, Les Jumeaux, Nadia Roz et Olivia Moore, Vérino. Le off et le P’tit Printemps, s’adapteront eux aussi aux consignes sanitaires.

3/Création

Chaque année, le Printemps du Rire donne la possibilité à plusieurs créations théâtrales de jouer, le temps d’une soirée, au Théâtre de la Violette. Cette année cette compétition se fera uniquement devant le jury et quelques professionnels mais la pièce gagnante recevra toutefois son prix lors de la soirée de clôture du festival le 2 avril. VP

www.printempsdurire.com