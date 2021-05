Le Quai des savoirs et le Museum ne s’en laissent pas conter par les contraintes sanitaires et le coronavirus : hyper-dynamiques sur Internet, hyper-créatifs, ils réinventent régulièrement leurs contenus et par là-même le lien avec un public en demande.

Au Muséum

> Magies-Sorcelleries : l’exposition Magies-Sorcelleries, pour l’heure inaccessible, se découvre toutefois sur le site du Museum qui regorge de ressources numériques autour de ce thème : paroles d’experts et témoignages, expériences immersives, jeux interactifs... Une mine.

> Grimoire, mon beau grimoire : ce grimoire en ligne constitue une expérience sensitive, graphique et sonore, autour de quatre sorcières. Il retrace l’histoire de la sorcellerie, depuis les légendes de l’Antiquité jusqu’au retour contemporain de la sorcière.

> Passeurs d’Histoires : les Passeurs d’Histoires sont les rendez-vous de lecture de la Bibliothèque Jeunesse du Muséum. Tous les samedis les bibliothécaires racontent des histoires, de sorcières bien sûr, sur Youtube.

> Pyrénées sonores : le Muséum de Toulouse lance son premier podcast, Pyrénées sonores, série de cinq épisodes mêlant entretiens, chants et autres sons des montagnes...

> Visite privée : la visite privée du Muséum est toujours accessible sur YouTube. Francis Duranthon, son directeur, part à la découverte des espaces d’exposition permamente et vous embarque avec lui.

www.museum.toulouse.fr/

Au Quai des Savoirs

> Visite privée : le Quai des Savoirs a choisi d’explorer le sentiment amoureux à travers une grande exposition, De l’amour, créée par le Palais de la découverte en 2019. En attendant de pouvoir la découvrir, son directeur, Laurent Chicoineau, vous entraîne dans un parcours vidéo où l’on comprend que l’amour et les sciences ne font pas mauvais ménage.

> Détour vers le futur, les podcasts : En moins d’une heure, Détour vers le futur invite à naviguer dans le temps, entre archives sonores et visions d’avenir. Cette saison est consacrée à l’amour, avec déjà deux épisodes : Coup de foudre en ligne ? et Demain, ne meurs jamais ! Le dernier podcast du Quai des Savoirs

est à découvrir en direct jeudi 6 mai à 12h30 : Je m’aime, moi non plus.

> Quelques minutes de love : déjà trois épisodes de la vidéo Quelques minutes de love. Où l’on apprend par exemple les mécaniques du coeur, l’histoire du baiser ou la cristallisation amoureuse version Stendhal...

> Les sciences à la maison : Le Plateau créatif et le Quai des petits comme si on y était... Pour les 2-7 ans, le Quai des petits propose des tutos rigolos. A partir de 7 ans, place aux défis du Plateau créatif, où l’on peut construire une main articulée, fabriquer une bombe à graine, du papier ensemencé ou un kaleidoscope.

www.quaidessavoirs.fr

Photo : Emmanuel Grimault