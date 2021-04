La salle de concerts est fermée certes, mais le Rio Grande n’a jamais arrêté ses activités. Entre résidences d’artistes et éducation artistique, la salle de musiques actuelles vous donne même rendez-vous chez vous : certains concerts de fins de résidence par exemple, maintenus sans public, ont été filmés et sont retransmis en streaming depuis la page Facebook de la structure.

> 29 avril : Pianiste-claviériste et compositeur, Irwin Gomez crée des pièces miniatures (pour piano solo) ainsi que diverses improvisations. Visionnez en streaming le concert donné au musée Ingres Bourdelle le 15 avril dernier.

> 6 mai : Cuarteto Tafi. Un concentré de folklore argentin dans un concert filmé au Rio Grande.