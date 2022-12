« Toute ressemblance avec la réalité n’est pas du tout une coïncidence ». Et c’est le Cirque Pardi ! qui le dit.

Avec ce spectacle créé en 2019, le collectif de cirque moderne itinérant toulousain s’installe à la Grainerie pour 17 représentations, et ce sera Noël en décembre. Sous un chapiteau jaune de 350 places (le leur), c’est-à-dire chez eux. Vélo, tapis, corde, fumée et musique en direct, mais pas que, car les neuf compères, aiguillonnés par d’autres complices en coulisses (apparentes) savent presque tout faire.

Bien balancé, Low cost paradise a bénéficié du regard extérieur de Garniouze (aka Christophe Lafargue, cofondateur d’Okupa Mobil et compagnon de route du Phun). Ici, on ne craint pas les survêtements, les paillettes, un zeste d’années 80 et puisque l’époque est chaotique, on a choisi de danser jusqu’à la fin sur une bande-son live originale (la leur).

Fil, roulettes, danse, trapèze, maquillage, show-biz, des scènes s’enchaînent, autant de tableaux du réel. Entre magie et clowneries, s’esquisse un tourbillon acrobatique : et si c’était tout simplement le film de nos vies qui se tournait sous nos yeux ? PL

Photo : Circüsography