Structure dédiée à la marionnette et aux formes animées, Marionnettissimo propose tout au long de l’année une riche programmation qui s’adresse à des publics de tous âges. Se déroulant au mois de novembre – durant six jours – à Tournefeuille (siège de la structure), à Toulouse et dans diverses autres villes d’Occitanie, le festival international Marionnettissimo constitue l’événement phare de sa saison et offre un ample panorama de la création contemporaine dans cette sphère d’expression artistique. Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2021 s’annonce d’autant plus attractive et festive. Au total, vingt-six compagnies régionales, nationales ou internationales y participent. Parmi les spectacles présentés, citons notamment Voyage Chimère, nouvelle création d’Ilka Schönbein (figure majeure de la marionnette moderne) inspirée d’un conte de Grimm, Novembre, une fable écolo-féministe mise en mouvement par Une Tribu Collectif, et La Ferme des animaux, une adaptation originale du fameux roman dystopique de George Orwell par La Fleur du Boucan. Une journée dédiée aux formes courtes, des spectacles impromptus (tous les jours à Tournefeuille), des présentations de projets en cours et des ateliers figurent également au programme. La marionnette dans tous ses éclats !

Photo : Ines Samina.