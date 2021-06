D’une souplesse à toute épreuve face à la pandémie de Covid-19, Montpellier Danse arbore un profil inédit pour sa 41e édition. Présentant 22 spectacles, dont 12 créations, celle-ci comprend en sus un riche volet cinématogra- phique. Proposé durant une semaine, en dernière partie de festival, ce pro- gramme de films – en accès libre, sur réservation – s’articule autour de trois axes thématiques : Afrique, Cinéma et liberté, Cinéma et danse. Du côté des spectacles, outre Corps extrêmes de Rachid Ouramdane, signalons en son lieu de Christian Rizzo, un solo pour le danseur Nicolas Fayol, Counting stars with you (musiques femmes) de Maud Le Pladec, une création ambitieuse prenant pour sujet moteur la place des femmes dans l’histoire de la musique, Nuit de Sylvain Huc, une saisissante immersion en milieu nocturne, ou encore D’un rêve de Salia Sanou, une pièce à forte résonance politique inspirée par la figure de Martin Luther King. Encore peu vue en France, la chorégraphe et performeuse Daina Ashbee, basée à Montréal, bénéficie d’un focus invitant à découvrir cinq de ses pièces. L’ensemble du festival offre un stimulant aperçu de la création chorégraphique contempo- raine, qui reste en mouvement envers et contre tout... JP

Photo : Marc-Domage