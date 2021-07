On vous a déjà fait le coup de la lune. À Figeac. À Moissac. À Livinhac, sur les berges du Lot. Que voulez-vous, on ne selasse pas de la poésie. On kiffe à donf cette lune géante, signée Luke Jerram, qui pour un peu, ferait de l’ombre à la vraie. L’artiste britannique balade cette installation hors-norme d’un bout à l’autre du monde et l’accroche sous nos cieux à la demande de Derrière le Hublot. Cette fois-ci, ce sera pour commencer dans les phosphatières du Cloup d’Aural (spectaculaire), puis à Figeac (mais en compagnie de Gaïa et Mars), dans le parc de La Romieu pour terminer en septembre à Espalion. C’est l’une des facettes de Fenêtres sur le paysage, aventure artistique menée tambour et coeur battant par Derrière le Hublot sur les chemins de Compostelle pour les révéler et les réveiller.

2 au 4 juillet : Phosphatières du Cloup d’Aural

9 au 11 juillet : Figeac

23 au 25 juillet : La Romieu

3 au 5 septembre : Livinhac-le-Haut

10 au 12 septembre : Saint-Alban-sur-Limagnole

17 au 19 septembre : Espalion