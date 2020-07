Reprise de la saison Musique en dialogue aux Carmélites que nous aimons beaucoup pour le lieu certes, mais surtout pour la programmation qui mixe musique et texte. A l’affiche en août, « Bach en famille » qui présente des œuvres du père et de quatre de ses fils : extraits de Sonates pour viole ou violoncelle et clavier, Suite pour violoncelle seul n°6 en ré majeur, Variations Goldberg, Clavier bien tempéré… Avec des lectures de correspondances et de documents de la parentèle Bach. L’occasion d’écouter un violoncelliste baroque très talentueux, sensible et raffiné, le subtil Etienne Mangot, entouré de Franck Marcon au clavecin et de Laurent Montel comédien.