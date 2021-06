Un cadre intime (la chapelle baroque des Carmélites) et un jardin, voilà par les temps qui courent un combo gagnant. Pour sa 5e saison, Musique en dialogue aux Carmélites célèbre les 400 ans de la naissance de La Fontaine, et offre en ouverture des fables récitées sur des musiques de Saint-Saëns, Berlioz ou Massenet, entre autres, avec en toile de fond les célèbres gravures de Gustave Doré.

Le premier concert, le 13 juin, avec Clara Cernat, Thierry Huillet et Daniel Halm, est prévu à 11h et 16h.