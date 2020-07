La fondation Ecureuil invite la plasticienne du verre Julie Legrand à venir agiter sa baguette et animer ses espaces d’un souffle de vie. Dotée d’une extraordinaire maîtrise technique en même temps que d’un regard émerveillé sur le monde, l’artiste modèle le verre comme bon lui semble, joue avec la plasticité de la matière qu’elle coule, souffle, file et étire. Triomphant du caractère figé et cassant du verre, elle l’amène vers des formes organiques en germination qu’elle aime à associer à des matériaux « bruts », pierre, éponge ou pneu. Dans un mouvement vital d’expansion, la beauté surgit alors de partout. Au sein de la galerie, elle prend racine dans la brique des murs, se déploie en tiges et ramifications, colonise les plafonds. « Nous sommes des terres fertiles » est le titre de l’exposition, et aussi le message que délivre ce fragile écosystème à toute chose de ce monde.