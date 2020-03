Rester chez soi, ce n’est pas une raison pour ne rien faire. Les initiatives fleurissent pour vous aider à traverser le plus sereinement possible cette période de confinement. En voici quelques-unes.

On visite

> Le musée Clément Ader à Muret : visitez virtuellement ce musée qui retrace l’histoire si riche de la ville de Muret (une salle archéologie et une salle consacrée à la bataille de Muret en 1213) et rend un vibrant hommage aux Grands Hommes qui ont marqué l’histoire de Muret et parfois même de l’Humanité (Nicolas Dalayrac, Vincent Auriol, Clément Ader...)

https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpt8d-musee-clement-ader-et-les-grands-hommes-31-muret.html

> Le musée d’Orsay : avec le podcast Promenades imaginaires qui permet de se balader de chef d’oeuvre en chef d’oeuvre.

https://www.petitsmo.fr

On écoute

> Les podcasts du Quai des Savoirs : pour explorer les coulisses du Quai des Savoirs, écouter les scientifiques, les artistes et les médiateurs, partager les connaissances sur l’intelligence artificielle ou l’alimentation du futur. Une douzaine d’épisodes sont disponibles et dans chaque émission, les chroniques "vu sur le web" et "la playlist" font découvrir des livres, BD, vidéos…

https://www.quaidessavoirs.fr/-/podcasts-quai-des-savoirs

> L’Orchestre national du Capitole : on peut retrouver en accès gratuit sur Medici.tv le concert de l’Orchestre national du Capitole enregistré le 6 mars 2018 à la Philharmonie de Paris. Au programme : la Symphonie n°12 de Chostakovitch, dirigée par Tugan Sokhiev. Ce concert sera disponible jusqu’au 30 avril.

https://www.medici.tv/fr/concerts/tugan-sokhiev-shostakovich-symphony-12/

> Radio Cave Po’ : la Cave Po’ a dû fermer ses portes mais ne perd pas le contact et propose des rendez-vous culturels tout au long de la journée.

A écouter sur www.cave-poesie.com

> Rien ne nous interdit de danser si on commence par le fameux mix de 7 heures enregistré à Tokyo par Laurent Garnier, publié par le DJ sur la plateforme Soundclound pour que le temps passe (un peu) plus vite.

> Les artistes d’ici : Digression, c’est le nouveau rendez-vous fixé par OPUS, tous les soirs à 18h. Au programme : la diffusion d’un morceau, filmé par les musiciens chez eux, à écouter chacun chez soi. Premier épisode diffusé lundi soir avec The Twin Souls https://www.facebook.com/opusmusiques/videos/207288393858654/

La vidéo est diffusée sur les comptes Facebook et Instagram d’Opus

https://www.facebook.com/opusmusiques/

https://www.instagram.com/opusmusiques/

Au programme cette semaine :

Lundi 23 mars 18h Twin Souls (rock)

Mardi 24 mars 18h Hondes (pop),

Mercredi 25 mars 18h Chouf (chanson),

Jeudi 26 mars 18h Kassens (rap-slam),

Vendredi 27 mars 18h El Gato Negro (Cumbia)

> On se rue sur l’application Majelan, plateforme de podcasts qui exceptionnellement propose tous ses contenus gratuitement pendant un mois. Nombreux podcasts pour les enfants.

> Sur de le site de la Philharmonie de Paris, rubrique Live, de nombreux concerts sont accessibles en intégralité.

https://live.philharmoniedeparis.fr/

> Quatre albums de Tintin à écouter, signés France Culture, avec la Comédie-Française et l’Orchestre national de de France. France Culture vous propose de retrouver l’adaptation audio de quatre albums : Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil. A écouter sur franceculture.fr ou par le biais du podcast "Les Aventures de Tintin".

www.franceculture.fr

On colorie

> Au programme grâce au festival Ecaussystème : coloriage de l’affiche 2020, mots croisés, mots mêlés avec plus de 70 groupes qui sont déjà venus à Gignac. Soyez créatif !

Jeu téléchargeable sur www.ecaussysteme.com ou https://cutt.ly/8tbIYQP

On lit

> Les médias proposent gratuitement certains de leurs contenus en ligne. Cafeyn, qui regroupe 1 600 titres de presse, propose un code sur sa page d’accueil pour bénéficier de ses services gracieusement pendant un mois.

> Youbox

Youboox, la première application française de lecture en streaming, propose l’accès à un catalogue complet de livres numériques en passant son abonnement de 9,99€ à 0,99€ / mois pendant 3 mois. Là aussi, de nombreuses propositions pour les enfants.

https://youboox.fr/

On regarde

> L’Opéra de Paris, en partenariat avec Culturebox, propose ses spectacles en accès libre. C’est l’opéra Manon de Jules Massenet, mis en scène par Vincent Huguet qui sera le premier diffusé. Un nouveau spectacle sera mis en ligne chaque semaine.

www.france.tv/spectacles-et-culture

On découvre

> #culturecheznous : Le site du ministère de la Culture, répertorie l’offre numérique de l’institution. Le Ministère enrichira régulièrement de nouvelles propositions cette première sélection : visites virtuelles d’expositions, podcasts, concerts ou spectacles en ligne, archives de la radio et de la télévision, conférences, jeux et activités ludiques, contenus éducatifs pour les enfants…

www.culture.gouv.fr