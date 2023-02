Apparue en 1987, d’abord active dans la rue puis sous chapiteau, la Compagnie Rasposo défend un cirque très organique, riche en émotions et sensations, à rebours de la vaine surenchère spectaculaire.

Authentique enfant de la balle, Marie Molliens – à la fois autrice, metteuse en scène, fildefériste et voltigeuse – assure depuis 2012 la direction artistique de la compagnie, fondée par ses parents, Joseph et Fanny Molliens. Succédant à Morsure et La Dévorée, sa dernière création en date, Oraison, vient clore la trilogie des « Or ».

Déployé sous un petit chapiteau à l’arène circulaire, au plus près du public, dans une atmosphère en clair-obscur, le spectacle réactive l’imaginaire forain via diverses figures archétypales (clown blanc, équilibriste, lanceur de couteaux, acrobate…) librement transformées pour explorer le chaos du monde contemporain. Défiant la mort et déjouant les codes de la représentation, une célébration à la fois joyeuse et mélancolique de la magie unique du cirque.

JP

Du 29 janvier au 4 février, Théâtre de L’Archipel, Perpignan.

Du 15 au 25 février, La Grainerie, Balma (en co-accueil avec le théâtre Sorano).

Photo : Ryo-Ichii