Brume nocturne et halos sur les pavés : Paris la nuit c’est Brassaï, et ses légendaires photos en noir et blanc.

Eux, ils sont jeunes et hongrois, comme l’était Brassaï, leur (lointain) compatriote et ils opèrent avec brio une relecture acrobatique du Paris des années folles, celui des bals du Magic City et des clins d’œil canailles.

Recirquel est une compagnie fondée en 2012 à Budapest par le chorégraphe Bence Vági, 38 ans à peine au compteur et un agenda international déjà bien rempli. Souvent plus proche du ballet aérien que du cirque, Recirquel va ici voir du côté du cabaret dont il reprend les codes : nœuds pap’ ou bretelles, maillots moulants et hauts talons. Welcome, wilkommen, parfois plus Berlin que Paris, mais qu’importe le flacon.

Sur scène, dix artistes pluridisciplinaires alternent adresse et force, évoluant toujours entre danse et acrobatie, le tout en musique interprétée live par un orchestre mené par le pianiste et compositeur Péter Sárik. Jazzy, forcément jazzy. Soit au final beaucoup de monde sur scène, dont certains ne touchent pas terre.

PL

Photo : Attila Nagy