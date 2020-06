La Maison des arts Georges et Claude Pompidou ouvre à nouveau les portes du Centre d’art contemporain de Cajarc aux visiteurs. L’exposition « Pendant que les champs brûlent » est prolongée jusqu’au 19 juin.

Œuvres organiques, compositions végétales et plantes endémiques colonisent les espaces de la Maison des arts de Cajarc. Traditionnellement très impliqué dans la cause territoriale, et par extension environnementale, le centre d’art se saisit de la question de la crise écologique. Loin d’inhiber la créativité, l’épineuse problématique force de nouvelles pistes de réflexion, à explorer à travers les propositions d’artistes particulièrement engagés.

Photo : Chiara Camoni, Sans titre (l’hiver) #04, 2017, Impression végétale sur soie, 87 x 42 cm, Courtesy Arcade, Londres