Gags à gogo et gaz hilarant à tous les étages : voilà ce que nous propose, en substance, le Printemps du rire, fameux festival toulousain dédié à l’humour – fou, de préférence. Particulièrement bienvenue en ces temps moroses de pandémie interminable, l’édition 2022 – qui se déploie durant un mois dans toute la Haute-Garonne – invite à se fendre la bobine devant plus de 80 spectacles aux formats divers (one wo/man show, stand-up, théâtre, impro, spectacle musical…). Signalons notamment Madame Fraize, nouveau spectacle de l’humoriste Marc Fraize conjuguant drôlerie et tendresse, Tentative d’épuisement d’un printemps électoral, revue de presse très décalée de l’auteur et comédien Gaspard Chauvelot, Ze Tiubes, apéro-spectacle euphorisant à base de tubes musicaux joyeusement revisités, ou encore la rituelle Nuit du Printemps, réunissant une dizaine d’artistes pour 2h30 de rigolade débridée.

J.P.

Photo : Fifou