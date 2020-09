Depuis presque 30 ans pour Pronomade(s), le territoire est un terrain de jeux. Alors après des semaines de confinement, le réinvestir était une nécessité. Plonger dans les paysages ruraux ou urbains, pointer ce qui manque, créer l’invisible ou transformer l’existant. Inviter à voir, écouter, sentir. À l’automne, les créations seront prévues, ou non ; elles seront visibles ou viendront nous voir. Rendez-vous seront pris devant des mairies, une école de quartier ou un pont du Diable pour vivre des expériences sensibles et inattendues – traverser la Garonne en barque à la tombée de la nuit, entouré de comédiens (GK Collective) ; observer la rue et son spectacle installé dans une vitrine (Les Harmoniques du néon) ; filer des artistes dans le quartier de la Résidence à Saint-Gaudens, un casque audio sur les oreilles pour en saisir la bande son (Jeanne Simone). Quant aux « spectateurs qui s’ignorent », ils pourraient voir surgir au détour d’une ruelle à Rieux-Volvestre les visages de ses habitants (Compagnie Sputnik), ou passer dans une faille spatio-acoustique à Cierp-Gaud en croisant l’un des « trompe-l’oreille » de Décor sonore. SJ

Révész, 8 au 12 septembre, Cazères / Vitrine, 16, 17 et 19 septembre, Carbonne / Sensibles Quartiers, 25 et 26 septembre, Saint-Gaudens