On ne discute plus la légitimité de la création contemporaine dans un musée d’histoire. Pour brasser les publics, diversifier les points de vue, dynamiser les collections, celle-ci apparaît même comme l’un des axes de programmation incontournables. Dédié à l’histoire de l’écriture à travers le monde, le musée Champollion à Figeac invite ainsi Rieko Koga à donner à voir une nouvelle approche de l’acte d’écrire. Après des études de stylisme à Tokyo et Paris, l’artiste japonaise a choisi la voie de la création contemporaine. A la croisée de l’écriture et de la broderie, du texte et du textile, sa pratique s’inscrit dans la tradition ancienne du sashiko, fusionnée à son intérêt pour les mots et la calligraphie. Sur de grands tissus qu’elle utilise comme une page blanche, elle aligne ses pensées au fil et à l’aiguille, tissant des liens intimes avec le visiteur. On aime la modernité de son travail autant que la spiritualité qui en émane.

Photo : Johanne Debas