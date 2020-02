Thomas Fersen, discret mais persévérant dans le genre chanteur singulier et gentiment anti-conformiste, est parfaitement à sa place au cœur de la programmation du festival Détours de chant : il sera sur les scènes de l’Escale à Tournefeuille et d’Eurythmie à Montauban avec un assemblage de monologues parlés et chantés, de chansons tirées de son dernier album, C’est tout ce qu’il me reste, mais également de son répertoire plus ancien.

5 février, l’Escale, Tournefeuille.

27 mars, Eurythmie, Montauban.