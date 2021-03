Depuis le 13 mars Emmanuel Bornstein, exposé jusqu’au 20 septembre 2021 au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, présente ses œuvres et son travail par le biais de la vidéo. Une vie parallèle pour l’exposition "Three letters. Peinture. Écriture. Résistance" qui présente pour la première fois une série de 94 œuvres, peintures sur papier, conçue à partir de lettres et documents d’archives officiels liés à trois personnes : Carmen Siedlecki, sa grand-mère survivante du camp d’extermination d’Auschwitz, Franz Kafka, le fils révolté, et Éric l’ami de jeunesse disparu. Afin de faire vivre cette installation inédite au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, le Conseil départemental a proposé à Emmanuel Bornstein de présenter une partie de ses œuvres dans des vidéos de 3 minutes diffusées tous les 15 jours sur la page Facebook, la page YouTube et le site Internet de la collectivité à partir du samedi 13 mars entre 10h et 11h.

Les prochaines diffusions auront lieu aux dates suivantes :

. Samedi 27 mars : "Carmen 1961"

. Samedi 10 avril : "Eric Lettre 1"

. Samedi 24 avril : "Eric Ange bleu épisode 4"

. Samedi 8 mai : "Franz lettre au père 3"

. Samedi 22 mai : "Franz lettre au XIV"

L’exposition "Three letters. Peinture. Écriture. Résistance" d’Emmanuel Bornstein sera visible jusqu’au 20 septembre 2021.