Directeur artistique de Lieu-Commun, espace d’art contemporain à Toulouse, Manuel Pomar se réjouit du lancement en octobre dernier du Doigt dans l’œil, nouvelle chaîne de télévision ultra créative qui ouvre plus largement l’accès aux arts visuels.

« Nous avons commencé à réfléchir au projet pendant le confinement, alors que nous faisions face à une forme d’injonction à produire du contenu sur les réseaux pour combler le manque d’accès « physique » à la culture. Parce que le statut des plasticiens reste flou et aussi pour d’autres raisons, nous observons dans le même temps l’absence récurrente des arts visuels dans le débat sur les difficultés rencontrées par le secteur culturel. Entre la caricature de l’artiste bohème et celle de l’entrepreneur qui pulvérise les records de vente, 95% des artistes plasticiens souffrent d’un manque de visibilité médiatique. Le Doigt dans l’œil est né de ces différents constats. Le projet n’entend ni coller à l’actualité (avec des commentaires d’expositions par exemple), ni à la diffusion pure et simple de vidéos d’artistes : c’est un projet de télévision créative qui propose aux artistes d’adapter leur travail à ce médium. Nous allons tenter un rythme mensuel sur un format de 30 minutes, alternant cartes blanches et mini-rubriques. Pour le moment, nous travaillons avec des artistes proches de Lieu-commun (Marianne Plo, Sophia El Moktar, Sophie Bacquié…), nous élargirons progressivement le champ à d’autres artistes et d’autres formes (animation, musique…), toujours en lien avec les arts visuels. »

www.lieu-commun.fr

Propos recueillis par Maëva Robert

Photo : Sébastien Pouchard