Rendez-vous toulousain de la photographie, le Festival MAP choisit de maintenir sa présence auprès des festivaliers en devenant E-MAP. Site web et réseaux sociaux du Festival deviennent exceptionnellement le lieu de découverte des expositions, d’un cours de photographie en live et d’un Dj Set en live, Cut Killer aux platines.

A suivre, une immersion dans l’univers de Bigflo et Oli grâce aux clichés de Boby Allin, rythmée en 4 épisodes : la tournée (1), les clips (2), New-York (3), puis les deux Stadium de Toulouse (4).

Photo : Boby Allin.