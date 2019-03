Le musée Saint-Raymond revoit ses classiques et confronte ses propres collections à des productions de la culture pop. Entre archéologie et art contemporain, cette exposition nous dit tout sur ces modèles de l’Antiquité qui ont inspiré les nouveaux héros, et comment notre monde moderne s’est emparé de cet héritage pour donner naissance à de nouvelles pratiques artistiques. L’Antique, c’est chic !