Du mouvement, de l’air, de la légèreté ! On s’emballe pour la poésie du fil tordu de l’un des plus grands sculpteurs du XXème siècle. Fasciné par le monde du cirque, passionné de mécanique, Alexander Calder a développé une œuvre fondée sur les notions d’équilibre et de mouvement. Le fil de fer qui esquisse comme un coup de crayon les contours d’une silhouette, les formes qui dansent dans le vide suspendues à un fil… L’œuvre de Calder ne semble tenir qu’à ce fil et au souffle de l’air qui anime les mobiles et traverse les sculptures. Près de 80 pièces provenant du Centre Pompidou, de la Calder Foundation à New York, de la Fondation Maeght, de musées français et étrangers et de collections privées retracent une carrière marquée par une vision dynamique de la sculpture et de la peinture. Parmi elles, des œuvres très peu montrées, mais aussi des portraits de l’artiste par de grands noms de la photographie (Ugo Mulas, Gilles Ehrmann, Marc Vaux, Andre ́Kertesz…). MR

Photo : Mobile, c. 1949

Calder Alexander (1898-1976)

© 2017 Calder Foundation New York / ADAGP, Paris

Musée National d’art moderne, Centre Pompidou, Paris – AM1993-59

Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN-Grand Palais / Philippe Migeat