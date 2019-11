Il s’agit -ni plus ni moins- de l’une des plus célèbres et prestigieuse compagnie du monde, fondée par Alvin Ailey en 1958 pour célébrer les danseurs noir-américains : Alvin Ailey American Dance Theater perpétue la mémoire et le répertoire de son fondateur, décédé voilà trente ans. La compagnie II n’a rien d’une équipe bis : composée de jeunes danseurs professionnels, elle a la technique et la fougue nécessaires.

Photo : Kyle Froman