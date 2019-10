Très dynamique et éclectique, le pétillant festival Bulles sonores met Limoux en totale effervescence durant un week-end déversant de belles rasades musicales sur trois scènes différentes. Lors de cette 7e édition, Keziah Jones, Catherine Ringer (revisitant allègrement le répertoire des Rita Mitsouko), Les Ogres de Barback, Dub Inc et La Rue Ketanou vont notamment s’emparer de la grande scène. Sur les deux autres scènes, le public va pouvoir siroter par exemple de la pop raffinée (Le Superhomard), du blues fervent (Slim Paul), du reggae bien cuivré (Ensemble National de Reggae) ou encore du rock bariolé (Le Trottoir d’en face).