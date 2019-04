Début avril, c’est comme un gros coup de printemps à la Grainerie avec la deuxième édition de Créatrices, un moment dédié à celles qui inventent et qui le font savoir, à la croisée du cirque, de l’art vivant et de la performance contemporaine.

Sandrine Juglair en ouverture, pour deux soirées gratuites : pour mieux raconter la liberté, cette boxeuse en talons hauts escalade son mât chinois et la joue « chair contre fer ». Et puis Laura Murphy, chercheuse circassienne et engagée, qui fait parler son corps et le montre sans détours pour raconter les dominations personnelles, sociales et historiques du corps féminin. Avec une corde et un rouleau de film étirable, cette acrobate britannique rembobine avec humour depuis le début, de la Bible à la biologie, en déroulant anecdotes vécues et brèves de comptoir. Diktat et Contra, deux solos forts.

Presque seule quant à elle, Rouge Eléa apportera une touche dansée dans les airs, tandis que la Cie Toron Blues inversera le regard : qui est vraiment le loup, qui sont les sorcières ? Idéal pour initier le jeune public aux notions de genre et de norme.

Mais comment tout cela finira-t-il ? Par une « Girls don’t cry party », soit une fête pop et tenace pour soutenir les formes artistiques émergentes et défendre la création des femmes… PL

Photo : Milan Szypura