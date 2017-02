C’est le rendez-vous grand format du petit écran. Le festival des créations télévisuelles de Luchon, 19e du nom, conserve les Pyrénées pour décor et un casting éprouvé qui mêle dans une inédite décontraction grand public et professionnels de la profession. L’idée : se retrouver à Luchon pour partir, ensemble, à la découverte de fictions, séries, mini-séries, programmes courts, webséries et documentaires inédits. En 2017, le festival innove, en lançant un forum de coproduction France-Espagne et en accordant un pan de sa programmation aux séries digitales, c’est à dire aux séries qui ne sont conçues que pour les téléphones et les tablettes. Projections en avant-première, rencontres-débats, tables rondes, séances de dédicaces hommages et remises des prix rythment la manifestation, suspens garanti.