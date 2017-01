« La grenouille avait raison. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Et ni les années qui passent, ni cette scène qui me hante joyeusement ne m’apprennent au fond pourquoi on fait ceci ou cela sur ce grand bateau ivre que l’on appelle théâ... (ce mot a besoin de vacances). Pourquoi on accroche des fils aux cintres à jardin plutôt qu’à cour, pourquoi mon corps s’articule en général à l’envers du naturel, pourquoi ce qui est catégoriquement prévu rarement se réalise ? Hein ? Et puis surtout pourquoi on imagine une histoire et on l’entreprend ? Je n’en sais rien. » Le tout dernier spectacle de James Thierrée, son tout nouveau monde en somme, ne déroge pas à la règle qui a tenté de canaliser les précédents : de la précision en toutes choses, c’est elle qui laisse la folie et le rêve traverser la scène. Il y aura donc des envolées fantasmagoriques, des métamorphoses impossibles, des mystères insensés, et tout un monde absolument fascinant qui vous pose là un artiste. Virginie Peytavi

Photo : Hugues-Anhès